Une convention de coopération a été signée, mardi 7 juin 2022, entre la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et le Centre international des technologies de l’environnement de Tunis (CITET).

Cette convention permettra à ces deux institutions de jouer un rôle déterminant dans le domaine du développement durable, de la transition énergétique, de l’adaptation et l’atténuation relatives aux changements climatiques, et de l’éco-entrepreneuriat. Il s’agit de collaborer et de développer un partenariat à moyen et à long terme, d’après la CDC.

Un programme de financement et d’appui des projets liés à l’environnement

Elles projettent de mettre en place des actions dans les domaines d’intervention présentant un intérêt commun dont la mise en place d’un programme de financement et d’appui des projets dans le domaine de l’environnement, et ce à travers la création d’une structure d’appui aux startups et entreprises éco-innovantes.

Développement de l’écoconstruction et de l’écovillage en Tunisie

Elles prévoient, également, d’appuyer les structures de transfert des écotechnologies dans le domaine du développement durable, de lutte contre les changements climatiques et de mise à niveau environnementale dédiées aux professionnels et de mobiliser des fonds pour la mise en œuvre des programmes et projets retenus.

La CDC et le CITET programment, en outre, la mise en place d’un processus pour le traitement et la valorisation des déchets, le développement de l’écoconstruction et écovillage en Tunisie et la la valorisation des résultats de la recherche.