” Le ministère de la Santé envisage de créer un réseau de coordination national pour la prise en charge urgente et rapide des patients atteints d’une crise cardiaque ou d’insuffisance cardiaque, et ce dans tous les hôpitaux du pays afin de limiter les cas de décès “. C’est ce qu’a fait savoir Sami Mourali, chef de service cathétérisme et réanimation à l’hôpital la Rabta à Tunis, mardi 7 juin 2022, cité par la TAP.

Mourali indique qu’une réunion est prévue dans un mois pour débattre de cette proposition et examiner les différentes suggestions concernant ce sujet.

” Ce réseau aura les moyens humains et matériels nécessaires lui permettant de secourir les patients dans quelques heures afin d’éviter le décès suite à une crise cardiaque “, a-t-il souligné.

Dans ce contexte, il fait remarquer qu’actuellement, la prise en charge rapide de ces patients dépend de la formation du cadre médical et de la disponibilité des équipements et médicaments dans l’établissement public de santé.

Une réunion de travail s’est tenue, le 6 courant, au siège du département, en présence du ministre de la Santé, Ali Mrabet, pour examiner les moyens d’améliorer la prise en charge et le traitement des atteintes cardiaques.

Selon un communiqué publié sur la page officielle du ministère, Ali Mrabet a insisté sur l’importance de créer un réseau national de coordination pour améliorer la prise en charge des patients atteints d’une crise cardiaque ou d’une insuffisance cardiaque dans toutes les régions du pays appelant à utiliser les nouvelles technologies et à renforcer la sensibilisation et la prévention.