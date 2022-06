La sélection nationale de football, lancée depuis jeudi dans une nouvelle campagne de qualification pour la Coupe d’Afrique des nations (Cote d’Ivoire 2023), enchaînera dès dimanche par un deuxième match contre le Botswana pour le compte de la 2e journée (Groupe J).

Il s’agira du match de la confirmation pour le onze national après le début en fanfare et le carton de jeudi devant la Guinée Equatoriale (4-0) lors de la première journée.

En effet, cette victoire à domicile, oh combien précieuse pour le reste du parcours, permettra aux aigles de Carthage d’aborder la confrontation avec les zèbres avec un moral au beau fixe et le déplacement à Francis Town (400 km au nord-ouest de la capitale Gaborone) avec plus de confiance et de sérénité.

Et pour cause, les déplacements des tunisiens hors de leur fief de Radès, ne sont pas toujours glorieux. Néanmoins, le succès acquis jeudi à domicile et le niveau relativement moyen de ses adversaires dans le Groupe J, permettront à l’équipe de Tunisie d’être un sérieux prétendant à la première place à l’issue de cette phase de poules.

Le fait est que cette phase des qualifications pourrait n’être qu’une formalité pour le onze tunisien et lui fera guise de préparation pour le Mondial 2022 avant le tournoi international du Japon prévu du 10 au 14 juin avec la participation des sélections du Chili, du Ghana et du pays organisateur.

Au terme de la première journée, la Tunisie est en tête du classement du groupe J avec trois points ex aequo avec la Libye. Le Botswana et la Guinée Equatoriale fermes la marche avec zéro point.

Le match contre le Botswana constituera donc une nouvelle occasion pour le staff technique national de procéder à un turn-over et permettre au plus grand nombre de joueurs de participer aux qualifications.

L’effectif à la disposition du sélectionneur Jalel Kadri sera, pour l’occasion, toujours privé des services de certains cadres à l’instar d’Elyes Sekhiri, Wahbi Khazri, Dylan Bronn, Seifeddine Khaoui et Hamza Rafiaa.

A cette liste s’ajoute, le capitaine Youssef Msakni que le staff technique a préféré laisser à Tunis en compagnie d’un préparateur physique. Ce dernier devra rejoindre ses coéquipiers directement au Japon.

Jalel Kadri pourra, toutefois, compter sur le reste du groupe et composer avec un effectif alliant talent et expérience doté notamment de jeunes joueurs devenus plus murs après leur implication à la dernière coupe arabe au Qatar en 2021 et en Coupe d’Afrique des nations 2022 organisée au Cameroun.

La vigilance demeure, cependant, de mise pour les aigles de Carthage qui partent avec un léger avantage en termes de confrontations directes avec les zèbres qu’ils avaient battu à trois reprises contre deux défaites et un nul.

Le dernier en date, disputé en novembre 2014 au Botsawa, pour le compte des qualifications à la CAN, s’était soldé par un nul vierge.

Lors de la première journée, rappelle-t-on, les zèbres s’étaient inclinés, mercredi dernier, devant la Libye, au stade des martyrs.

Pour rappel, le coup d’envoi du match de dimanche, entre le Botswana et la Tunisie, sera donné à 14h (heures tunisiennes), par l’arbitre comorien Mohamed Athoumani. Ce dernier sera assisté par ses compatriotes Amaldine Soulaimane et Chebli Saïd Omar.