Othman Jerandi transmet à Fumio Kishida une invitation à visiter la Tunisie

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, a remis un message écrit du président de la République tunisienne, Kais Saied, au Premier ministre japonais, Fumio Kishida, l’invitant à visiter la Tunisie et à participer aux travaux de la huitième édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 8), prévue les 27 et 28 août en Tunisie.

Reçu à Tokyo par Hirokazu Matsuno, secrétaire général du Cabinet japonais, le ministre des Affaires étrangères a affirmé, à cette occasion, que “la Tunisie s’attache à renforcer les relations historiques entre les deux pays, et à impulser la coopération bilatérale dans divers domaines d’autant que les deux pays s’apprêtent à célébrer le 66è anniversaire d’instauration des relations diplomatiques”.

Au cours de l’entrevue, Jerandi a donné un aperçu des préparatifs sur la TICAD 8, réitérant l’attachement de la Tunisie à mener à bien cet important événement de manière à répondre aux aspirations des pays concernés, face aux défis majeurs auxquels est confrontée l’Afrique.

Le chef de la diplomatie tunisienne a aussi informé les responsables nippons de l’ensemble des réformes politiques et économiques opérées par le président de la République, Kais Saied, assurant que le processus démocratique est un choix “irréversible”.