Honoris United Universities, le premier et le plus grand réseau panafricain d’établissements d’enseignement supérieur privés en Afrique, publie son rapport d’impact inaugural. Le rapport révèle l’engagement d’Honoris à accomplir sa mission Education for Impact pour les étudiants, leurs familles et leurs communautés à travers l’Afrique.

Les institutions du réseau ont contribué jusqu’à présent à transformer plus de 770 000 vies à travers le continent en préparant leurs étudiants à poursuivre des carrières régionales et internationales prometteuses.

Formé en 2017, le réseau Honoris regroupe 15 institutions réparties dans 10 pays d’Afrique du Nord, de l’Ouest, du Centre et Australe, et a doublé ces dernières années pour accueillir plus de 61 000 étudiants aujourd’hui.

L’approche d’Honoris, fondée sur l’intelligence collaborative, sert de plateforme solide pour unir les pays par-delà les frontières, conformément aux principes qui sous-tendent la ZLECAf et l’Agenda 2063 de l’UA, tout en dotant le capital humain de demain des compétences requises pour réussir à l’ère de la quatrième révolution industrielle (4IR).

L’Afrique est un continent au potentiel énorme, avec plus de 420 millions de jeunes âgés de 15 à 35 ans. L’augmentation de l’interaction homme-machine qui façonne la 4IR crée de nouveaux types d’emplois et exige une combinaison unique de compétences numériques et humaines dans le nouveau monde du travail.

Plus de 130 millions de nouveaux emplois apparaîtront probablement dans le monde avant 2030 à la suite de la révolution numérique, ce qui nécessitera un ensemble de compétences techniques et comportementales qui ne sont actuellement pas couvertes par les modèles éducatifs traditionnels en place.

PwC a récemment sondé les PDG de plus de 90 territoires pour évaluer la disponibilité des compétences 4IR et en Afrique, 87% ont exprimé des inquiétudes quant à la disponibilité des compétences clés, contre 79% des autres correspondants. Honoris s’attaque à ce problème en ré-imaginant l’éducation pour la 4IR, en élargissant l’accès à une éducation de qualité et en préparant les futurs leaders à répondre aux problèmes de développement les plus urgents du continent et à contribuer ainsi à sa transformation.

Dr. Jonathan Louw, PDG du Groupe Honoris, a déclaré : « En vivant nos valeurs fondamentales telles que l’intelligence collaborative, l’agilité culturelle et la mobilité, Honoris est devenu aujourd’hui ce qui était envisagé il y a cinq ans – une infrastructure sociale panafricaine transformatrice pour former le capital humain de demain afin que l’Afrique puisse bénéficier de son dividende démographique. Alors que nous continuons à nous adapter à un environnement post-pandémie et à tirer parti des technologies pour améliorer l’accès à une éducation de qualité, nous prenons un moment pour célébrer cette réussite, tout en l’utilisant pour alimenter et éclairer le chemin à parcourir. Un parcours que la communauté d’Honoris continuera à dessiner avec la même authenticité et la même passion qu’il y a cinq ans, pour mieux servir nos étudiants à travers le continent ».

Houbeb Ajmi, directrice générale du UCG Groupe Tunisia : « Pour les institutions Honoris United Universities, « Education for Impact » n’est pas qu’un simple slogan, c’est la mission que nous nous sommes assigné pour former des nouvelles générations de dirigeants et de professionnels, soutenir leurs aspirations et faire en sorte de Créer un Vrai impact positif sur les étudiants eux-mêmes, leurs familles, leurs communautés, leurs pays et le continent africain dans sa globalité. Il s’agit de faire des étudiants des membres actifs de la société, dûment armés par les compétences requises pour intégrer le marché de travail et réussir sa carrière, tout en développant leur sens de la citoyenneté ainsi que leur esprit d’entreprenariat. Honoris en Tunisie marque sa volonté farouche de développer les qualités intrinsèques de ses étudiants pour en faire les leaders de demain, et ce à travers les nombreuses actions sociétales et caritatives ».

Le rapport reflète et examine la mesure dans laquelle Honoris a transformé la vie des étudiants à travers le continent, jusqu’en décembre 2021, à travers six piliers fondamentaux : la qualité de l’enseignement, l’employabilité, l’innovation, les communautés, la durabilité et le réseau. Le rapport analyse la contribution de l’organisation à 11 des 17 Objectifs de Développement Durable des Nations unies.

Le rapport met en évidence les points suivants :

– Employabilité : 80% des diplômés d’Honoris accèdent au marché du travail dans les 6 mois suivant l’obtention de leur diplôme. Honoris a développé plus de 400 partenariats pour aider à préparer les étudiants à la transition entre le monde universitaire et le monde du travail, avec 22 centres de carrières utilisés par plus de 21 000 étudiants.

– Innovation : 38 nouveaux programmes, dont des spécialités comme l’intelligence artificielle, la science des données, la fintech et la cybersécurité, ont été ajoutés à l’offre de formation en 2021 pour répondre aux demandes croissantes en matière de technologie. Pour intégrer davantage le coding comme nouvelle seconde langue dans l’ensemble du réseau, Honoris a lancé le Certificat des Compétences du XXIe siècle Honoris, le premier programme transversal du réseau intégrant les compétences numériques et comportementales clés requises pour le nouveau monde du travail. En 2021, plus de 10 000 étudiants se sont inscrits au programme et plus de 100 000 étudiants sont attendus dans les cinq prochaines années.

– Communautés: Désormais reconnues comme leaders de l’enseignement des STIM, les principales écoles d’ingénieurs d’Honoris sont passées de 5 200 étudiants en 2018 à 20 400 en 2021. En Afrique du Sud, l’accent mis sur la verticale Education a vu près de 500 étudiants suivre une formation pour réduire le manque d’enseignants qualifiés sur le continent. En 2021, Honoris a accordé plus de 1 000 bourses d’études à travers l’Afrique.

Formé en 2017 par le fonds d’investissement Actis, Honoris est le premier et le plus grand réseau d’établissements d’enseignement supérieur privés en Afrique engagé à transformer des vies grâce à une éducation pertinente pour une réussite durable. Champion de nouvelles approches académiques et technologies, le réseau a développé des modèles académiques uniques conçus pour répondre aux principaux défis éducatifs du continent et améliorer l’employabilité et les compétences de ses diplômés.

Honoris a travaillé en étroite collaboration avec Actis, sur la base de son intérêt reconnu pour l’investissement d’impact, pour calculer un score d’impact précis. Un cadre exclusif mesurant les impacts sociaux et environnementaux positifs des entreprises détenues par Actis permet une comparaison entre les secteurs et les régions géographiques. Ce score, généré pour la première fois en 2022, démontre que Honoris a réalisé des progrès importants, notamment dans les domaines de l’éducation de qualité, de l’accès à l’emploi, de l’égalité des genres et de l’enseignement des sciences, de la technologie, de l’ingénierie, et des mathématiques (STIM). Une analyse détaillée de ces impacts est disponible dans le rapport.

Accédez au rapport complet ici: https://honoris.net/impactreport/