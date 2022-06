Les textes d’application relatifs au mécanisme de financement participatif “Crowdfunding” seront publiés au cours des prochains jours, a fait savoir la directrice générale de promotion des petites et moyennes entreprises (PME) au ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Malika Krit.

Ces textes font partie des mécanismes et avantages mis en place par les structures de l’Etat pour appuyer les entreprises industrielles dans l’amélioration de leurs compétitivités et la réduction de leurs charges financières, a-t-elle ajouté dans une déclaration à l’Agence TAP, en marge du salon de l’entreprise tenu, les 1er et 2 juin.

Elle a fait remarquer que dans le cadre de l’impulsion de l’investissement et de l’amélioration de la compétitivité des entreprises, une ligne de crédit a été mise en place pour soutenir les PME, outre la prise en charge par l’Etat de la différence entre le taux d’intérêt employé sur les prêts et les financements des investissements de création et d’extension.

Elle a expliqué que cette mesure, a été adoptée au titre des années 2019 et 2020 et a été prolongée pour les années 2021 et 2022, compte tenu des circonstances particulières.

Organisé par le Centre d’affaires de Sfax, l’Agence de Promotion de l’Investissement et de l’Innovation (APII) et la Chambre du commerce et de l’industrie de Sfax, le Salon de l’entreprise réunit pour cette édition environ 150 exposants représentant les secteurs public et privé, des chefs d’entreprise et de startups, des hommes d’affaires et des experts tunisiens et étrangers.