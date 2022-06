En 2020, BH Assurance lançait Wininti, la 1ère plateforme digitale dans le secteur de l’assurance disponible 24h/24 et 7J/7. Désormais, elle développe et accompagne des produits de proximité utiles à ses adhérents.

Innover pour des produits de proximité

Depuis le déploiement de sa stratégie de transformation digitale, BH Assurance a mis un point d’honneur à transformer le secteur de l’assurance en innovant pour une meilleure expérience client. C’est ainsi que WININTI, la 1ère plateforme digitale dans le secteur de l’assurance en Tunisie a vu le jour il y a 2 ans. Depuis, « WININTI by BH Assurance » a permis à plus de 15 000 bénéficiaires de profiter de services d’assurance 100% digitalisés comme la souscription aux assurances automobile, multirisque habitation ou encore l’assurance voyage. Les adhérents peuvent également suivre leur frais de santé, leur plan d’épargne retraite, déclarer leur sinistre ou simplement consulter leur portefeuille d’assurance.

Wininti ne s’arrête pas là : pour répondre aux nombreuses demandes de ses adhérents, l’application mobile est désormais présente sur l’AppStore. Wininti est ainsi disponible en 3 versions :

– version Web : https://wininti.bh-assurance.com

– version mobile sur Play Store : https://bit.ly/wininti

– version mobile sur AppStore : https://apple.co/3lFnA5o

Une protection complète qui couvre les produits du quotidien

« Le client est au centre de notre stratégie : écoute, conseil, service et surtout service après-vente » déclare Mme Dalila. Convaincus que le digital peut améliorer le quotidien de ses adhérents, BH Assurance développe et accompagne des produits plus ancrés dans la proximité. C’est à ce titre qu’une équipe d’une quinzaine de collaborateurs est dédiée, depuis 2018, à la simplification, la démocratisation et la vulgarisation des différentes couvertures d’assurance.

Depuis 2021, leur stratégie de transformation digitale a pris un nouveau tournant avec le déploiement du premier process d’open innovation testé avec une startup de l’insurtech.

A ce titre, BH Assurance annonce aujourd’hui le lancement officiel, en partenariat avec la startup Garanty, des premiers produits d’assurance affinitaire. La startup bénéficie ainsi du réseau et de l’accompagnement de l’assureur, faisant de BH Assurance un véritable hub d’innovation.

A partir de juin 2022, les adhérents pourront ainsi assurer leurs smartphones et leurs lunettes grâce à Garanty. Les garanties peuvent couvrir aussi bien les frais liés à la casse de l’écran, du verre ou de la monture ainsi que des interventions techniques et une assistance téléphonique. Garanty permettra également dans quelques mois d’assurer d’autres biens du quotidien tels que les produits multimédias ou électroménagers. Pour plus d’informations : https://bit.ly/Garanty