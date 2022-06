L’Allemagne augmente la valeur des fonds alloués à la Tunisie dans le cadre de lutte contre la pandémie du coronavirus à plus de 94 millions d’euros (environ 305 millions de dinars). C’est l’ambassade d’Allemagne en Tunisie qui l’a annoncé dans un communiqué publié sur sa page officielle du réseau social Facebook.

L’Allemagne a également promis de mobiliser une enveloppe supplémentaire de l’ordre de 5,9 millions d’euros (18 millions de dinars) pour le renforcement du secteur de la santé, et ce à travers l’acquisition d’équipements, la formation et le développement de la plateforme numérique EVAX, explique le communiqué.

Les fonds seront aussi alloués à la mise en place de la solution de gestion et d’analyse de la propagation des maladies (SORMAS) ((Surveillance Outbreak Response Management and Analysis System). Il s’agit d’une solution numérique qui permettra à plus de 450 laboratoires et cliniques de mettre en ligne, et mettre à jour leurs données sur la pandémie de COVID-19 (Résultats de tests, disponibilité de lits de réanimation…).

En outre, 5 millions d’euros (près de 16 millions de dinars) supplémentaires seront consacrés au renforcement du processus de vaccination sur le plan régional.