Le CAPJC organise, en collaboration avec l’Agence nationale de protection de l’environnement (ANPE) et l’Association tunisienne de réfrigération et de climatisation, et ce le jeudi 16 juin 2022, une session de formation sur la réfrigération et la climatisation, au profit des journalistes spécialisés et non spécialisés en questions climatiques.

Des thèmes relatifs à la contribution du secteur de la réfrigération et de la climatisation au développement durable, à l’économie d’énergie, et à la garantie de la sécurité du consommateur et du technicien lors de l’utilisation des équipements de réfrigération et de climatisation seront traités lors de cette session.