La société Unimed tiendra son Assemblée Générale Ordinaire pour le Mardi 28/06/2022 à 16H00, au siège social.

L’Assemblée délibérera sur l’ordre du jour suivant :

– Lecture et approbation du rapport du Conseil d’administration relatif à la gestion de l’exercice 2021 et quitus aux administrateurs.

– Lecture des rapports, général et spécial des commissaires aux comptes, approbation des états financiers de l’exercice 2021 ainsi que des opérations constituant des conventions réglementées,

– Affectation des résultats.

– Distribution des dividendes.

– Renouvellement des mandats des administrateurs.

– Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes « CAF ».

– Ratification de la nomination du représentant des petits porteurs d’actions telle que décidée par l’Assemblée élective.

– Pouvoirs pour formalités.