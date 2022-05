STAND Up! a sélectionné 10 start-ups du textile et de la mode pour un accès au financement en Tunisie, annonce le CETTEX.

Après l’appel à candidatures, clôturé le 21 mars 2022, le CITET, l’un des partenaires tunisiens du projet, a sélectionné un groupe d’entrepreneurs pour développer leurs compétences en finances, acquérir des connaissances sur la manière de lever des fonds et saisir des opportunités de rencontrer des investisseurs locaux et régionaux pour trouver des opportunités de financement.

Les entrepreneurs sélectionnés participeront à une formation de 10 jours qui se concentrera sur l’élaboration des projections financières de leurs start-ups, la compréhension de l’état de préparation, les tendances et les opportunités.

Le programme de formation en Tunisie sera suivi de deux événements organisés dans le pays, pour fournir un retour d’information aux entrepreneurs et bénéficier d’une exposition locale et régionale auprès d’investisseurs potentiels.

Parmi les participants sélectionnés, 50% ont participé à la phase de renforcement des capacités et à la phase d’incubation.

Le projet STAND Up! “Action textile durable pour la mise en réseau et le développement des entreprises de l’économie circulaire en Méditerranée” est financé par l’Union européenne, le Centre international des technologies de l’environnement de Tunis (CITET) et le Centre technique du textile (CETTEX).

L’appel à candidatures avait été lancé du 16 février jusqu’au 21 mars 2022, au profit des innovateurs et des entrepreneurs dans le secteur du Textile et de l’Habillement, pour la sélection de 10 candidats qui vont bénéficier d’un parcours de formation sur ” l’Accès au financement “.

Ce programme fournira l’opportunité d’accéder aux marchés internationaux de la région méditerranéenne, de stimuler le développement des affaires internationales, de se connecter avec les acteurs de la chaîne de valeur et de rencontrer les parties prenantes de la région.

Il offre notamment la possibilité d’aider à promouvoir les échanges avec des experts et des professionnels dans le domaine de la création d’entreprise, à identifier de nouveaux fournisseurs et à établir des opportunités d’affaires à l’étranger.