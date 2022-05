Le Conseil régional du gouvernorat de Gabès a approuvé le plan de développement 2023-2025.

Les fonds d’investissement alloué à ce plan de développement biennal s’élèvent à 3,182 milliards de dinars, répartis en 2,296 milliards de dinars pour le secteur public et 886 millions de dinars qui seront affectés au secteur privé.

Le plan approuvé repose sur des axes stratégiques de développement fondés sur la considération de la région de Gabès comme étant un pôle économique régional et national compétitif en matière d’industrie durable, d’agriculture moderne, de recherche scientifique, d’innovation technologique et d’écotourisme.

Il vise en particulier le renforcement du domaine des infrastructures, le développement et la réhabilitation du secteur des transports terrestres, ferroviaires, maritimes et aériens, afin de transformer le gouvernorat de Gabès en un maillon pivot dans la région du Sud et assurer une infrastructure numérique garante de l’innovation et du développement technologique.

Lors d’une séance de travail, tenue récemment, le conseil a également adopté un projet de convention entre le conseil régional de Gabès et la société de gestion du pôle industriel et technologique à Gabès, portant que l’aménagement de la zone industrielle à la Nouvelle-Matmata qui couvre 23 hectares.