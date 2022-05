Le ministre tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, s’est entretenu, jeudi 26 mai 2022, en marge de sa participation au Sommet extraordinaire de l’Union africaine qui s’est tenu les 26 et 27 mai, en Guinée équatoriale, avec ses homologues ivoirien, gabonais, ghanéen et kényan.

Les entretiens ont porté sur les relations bilatérales et les questions continentales et internationales d’intérêt commun, lit-on dans un communiqué publié vendredi par le département des Affaires étrangères.

Jerandi a assuré que la Tunisie remplira pleinement ses fonctions au sein du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine en vue de contribuer à régler les problèmes du continent.

Il a, par ailleurs, affirmé que la Tunisie est fin prête à accueillir la TICAD dans 8ème édition et le XVIII sommet de la Francophonie qui auront lieu respectivement en août et novembre prochains.

Le ministre a indiqué que la Tunisie compte sur les pays africains pour soutenir sa candidature à abriter le siège de l’Agence africaine du médicament (AMA). Il a dit espérer que la mise en place de cette agence permettrait de renforcer la sécurité sanitaire de l’Afrique.

Othman Jerandi s’est également entretenu avec son homologue mauritanien, Abdoulaye Diop, sur les relations unissant les deux pays ainsi que la situation de la transition politique au Mali.