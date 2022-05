Les services de la municipalité de Kesra, gouvernorat de Siliana, ont présenté un dossier auprès du gouverneur pour inclure la faire figurer parmi les municipalités touristiques.

Le maire de Kesra, Iskander Gaied, indique que le dossier de la municipalité sera dans une prochaine étape présentée aux ministères du Tourisme et de l’Intérieur, précisant qu’il comporte un livret de 73 pages présentant la ville, ses spécificités écologiques sportives et culturelles.

La délégation de Kesra est un village amazigh, le plus haut de Tunisie située à 1 100 mètres d’altitude, et célèbre pour ses monuments mégalithiques, sa cascade d’eau et ses escaliers taillés dans le roc.

A 170 km de Tunis, le village de Kesra se caractérise, aussi, par la beauté de sa végétation avec ses figuiers ainsi que ses forêts de pins d’Alep et de chênes.