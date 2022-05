Les Journées Chorégraphiques de Carthage, baptisées “Carthage Dance”, sont de retour pour une édition en présentiel prévue du 11 au 18 juin dans divers lieux dont des salles et des espaces publics de la capitale.

Après une édition en ligne, imposée par la crise sanitaire, Carthage Dance renoue avec le public. Ce rendez-vous, qui aura lieu dans sa 4ème édition, sera axé sur le partenariat et le réseautage entre les professionnels de la dance et de la chorégraphie issus de divers pays.

La Cité de la Culture abritera une partie des spectacles qui auront lieu entre la grande salle du Théâtre de l’Opéra, le théâtre des régions.

D’autres spectacles sont prévus au Théâtre national tunisien à la Médina de Tunis, en plus de la salle du 4ème art, Théâtre El Hamra et Le Rio, au coeur de la ville de Tunis. L’Avenue Habib Bourguiba, assez fréquentée, se transformera également en un espace de spectacles ouvert au grand public.

Au cours d’une conférence de presse tenue, mardi, à Tunis les organisateurs ont dévoilés le programme de l’édition 2022. Au line-up, 24 spectacles chorégraphiques auxquels participeront 22 chorégraphes issus de six pays.

La Tunisie aura la part du lion avec 13 spectacles programmés et le reste sera réparti entre la France (6) et le Canada (2) alors que l’Egypte, le Burkina Faso et la Palestine auront un seul spectacle chacun.

“Balance ” de Elyas Triki ouvrira le bal de Carthage Dance alors que la clôture sera avec “Black and White Circus ” de Nawel Skandrani (production du Théâtre de l’Opéra de Tunis) et “Akzak” (France).

Des financements de l’ordre de 800 mille dinars ont été alloués à ce rendez-vous annuel organisée par l’Etablissement National pour la Promotion des Festivals et des Manifestations Culturelles et Artistiques relevant du ministère des Affaires Culturelles. Ce chiffre a été dévoilé par chorégraphe Selim Ben Safia, président de l’édition 2022.

Carthage Dance aspire à devenir une plateforme professionnelle proposant des rencontres-débats et des tables rondes autour de questions en lien avec la créativité, la critique et la production chorégraphique en région arabe, a encore dit Ben Safia.

Le manifeste de Carthage Dance 2022 est ” en faveur de la mobilité des artistes et des professionnels de la culture en Méditerranée et dans le monde “. Il réaffirme l’importance et la nécessité de la liberté de circulation des personnes et des œuvres dans le secteur culturel et artistique.

Ce Manifeste est le résultat d’un travail initié par le Fonds Roberto Cimetta en 2021 dans le cadre de deux groupes; “rencontres mobilité” et “formation professionnalisation”. Les propositions et recommandations qui y sont contenues ont été faites par plusieurs contributeurs tunisiens et étrangers.