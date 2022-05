Le directeur régional de l’assainissement à Gafsa, Kalai Saleh, a déclaré, lundi 23 mai 2022, que les travaux de mise en œuvre d’un nouveau réseau d’assainissement à Om Larayes et Redayef vont démarrer avant la fin de l’année en cours.

Il indique que le projet est actuellement dans la phase de tri et de l’évaluation technique et financière des appels d’offres provenant de plusieurs entreprises tunisiennes et étrangères, pour prendre en charge le projet qui s’étalera sur 36 mois.

Le projet, qui bénéficiera d’une enveloppe de 100 millions de dinars mobilisée par la Banque allemande d’investissement, permettra de relier à un réseau d’évacuation des eaux usées, tous les quartiers et zones résidentielles situés dans les délégations de Redeyef et Om Larayes, pour passer d’un taux de raccordement de 30% actuellement, à 100% après la mise en œuvre du projet, au profit de 40 mille habitants.