Maruti Suzuki, N°1 du marché automobile indien avec plus de 40 % de parts de marché, vend 1,4 million de véhicules en Inde et exporte 14 modèles vers plus de 100 pays.

Pour faire face à la demande grandissante du marché et répondre à la stratégie de

développement de l’Entreprise qui vise à multiplier les propositions en termes de mobilité en Inde, Suzuki vient de signer un accord avec l’Haryana, un état du nord-ouest

de l’Inde.

Celui-ci permettra à l’entreprise d’y acquérir environ 360 hectares de terrains qui

serviront à l’implantation d’usines dédiées à l’automobile et à la moto.

40 hectares seront consacrés à la construction de ses sites industriels pour l’activité moto et 320 à l’activité auto.

250 000 voitures devraient y être produites la première année à partir de 2025. L’investissement global est à l’ordre de de 1,4 milliard d’euros.