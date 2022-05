Les membres des Amériques de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) se sont réunis pour évaluer l’état actuel du secteur et planifier son avenir durable. La 67e réunion de la Commission régionale de l’OMT pour les Amériques a rassemblé des responsables du tourisme de toute la région dans la destination de choix de Punta del Este, en Uruguay.

Pendant deux jours, les ministres du Tourisme et d’autres représentants de haut niveau, y compris des dirigeants du secteur privé et des délégués d’organisations internationales, ont passé en revue le leadership de l’OMT dans le secteur au cours de l’année écoulée.

Le rapport du secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, s’est concentré sur les principales tendances du tourisme international et les grandes priorités de l’Organisation pour la région, notamment les travaux sur l’éducation et les investissements.

Un soutien fort de la part des hôtes

Le président de l’Uruguay, Luis Lacalle Pou, a ouvert la Commission régionale, accompagné de son ministre en charge du Tourisme et hôte de la réunion, Tabaré Viera, et celui des Affaires étrangères, Francisco Bustillo.

La réunion a eu lieu deux semaines après que l’Uruguay a accueilli une conférence mondiale de l’UNESCO, reflétant l’engagement du pays en faveur de la coopération multilatérale et du soutien à la mission et aux valeurs des Nations unies, parmi lesquelles le tourisme pour le développement occupe une place centrale.

Le président Lacalle a salué le leadership de l’OMT, déclarant que le tourisme reste un élément clé de la politique économique de l’État uruguayen, et la réunion de la Commission a “souligné l’importance de tous ceux qui œuvrent à la réactivation du tourisme”, tant en Uruguay que dans la région au sens large.

Zurab Pololikashvili, a déclaré : “Le tourisme possède un potentiel avéré pour inspirer le changement et stimuler la croissance dans l’ensemble des Amériques, et les Etats membres de l’OMT de la région montrent la voie à suivre pour construire un secteur touristique qui fonctionne pour tout le monde, avec la durabilité et l’inclusion en son cœur.”

Parallèlement à la réunion de la Commission, tous deux se sont rencontrés en privé pour approfondir le partenariat déjà solide entre l’OMT et l’Uruguay, allié clé dans la région et promoteur du tourisme pour le développement dans l’ensemble des Amériques, notamment par le biais de plateformes et d’organisations multilatérales de haut niveau.

De son côté, Tabaré Viera a souligné l’engagement de l’Uruguay à relancer le tourisme, rappelant aux participants que ce premier grand rassemblement touristique en Uruguay depuis le début de la pandémie, envoyait un message clair au-delà de la région elle-même.

Il a également annoncé que l’Uruguay adhérerait au Code international pour la protection des touristes de l’OMT et serait ainsi l’un des premiers pays au monde à prendre des mesures fermes pour rétablir la confiance dans les voyages internationaux, soulignant une fois de plus l’engagement de l’Uruguay en faveur du tourisme et de la sécurité et de la protection des touristes.

Transformer les défis en opportunités

Les membres de l’OMT ont abordé les principaux défis auxquels le tourisme est confronté aujourd’hui et les opportunités de relance et de croissance. Les débats entre les États membres ont été complétés par des interventions spéciales, notamment la présentation du centre de promotion du tourisme pour l’Amérique latine, Latina Tower, à New York, et de la Banque latino-américaine de développement (CAF).

La CAF, principal investisseur en infrastructures dans la région, s’est adressée pour la première fois à un organe directeur de l’OMT, faisant ainsi progresser le partenariat récemment établi entre la Banque et l’OMT. Parallèlement, un débat d’orientation sur le thème “Accélérer la reprise et renforcer la résilience” a permis de recueillir les points de vue de dirigeants de toute la région.

Générer la confiance

Dans le cadre de la Commission régionale, les Membres se sont réunis pour un séminaire sur le Code international de protection des touristes de l’OMT. Ce code juridique historique, conçu pour offrir aux touristes une meilleure protection et ainsi accroître la confiance dans les voyages internationaux, a été adopté par les Membres lors de l’Assemblée générale de l’OMT en 2021.

Deux pays des Amériques, l’Équateur et le Paraguay, ont déjà pris des mesures pour l’intégrer dans leur législation nationale. Les experts juridiques de l’OMT ont fait le point sur la mise en œuvre et le fonctionnement du Code, en s’attachant à combler les lacunes existantes en matière d’assistance aux touristes pris dans des situations d’urgence, en tirant les leçons de la pandémie.

Prochaines étapes

En marge de la réunion de la Commission régionale, le Secrétaire général Pololikashvili a rencontré le ministre du Tourisme du Brésil, Carlos Brito, puis séparément le ministre du Tourisme du Guatemala, Anayansy Rodriguez, pour discuter du secteur touristique de leurs pays et des possibilités de travailler plus étroitement avec l’OMT dans la phase de redressement post-pandémique.

En conclusion, les États membres ont voté en faveur de la tenue de la 68e session de la Commission régionale de l’OMT pour les Amériques en Équateur au cours du premier semestre de 2023.