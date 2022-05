La superficie consacrée à la culture de l’amandier en Tunisie sera augmentée de 200 mille hectares, destinés à des variétés locales et nouvelles d’amandier, a fait savoir, samedi 21 mai 2022 à Sfax, le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Mohamed Elyès Hamza.

Présidant les travaux de la deuxième édition du Festival de l’amandier organisée par l’Association du patrimoine et des propriétaires des Anciennes Demeures (APPAD), à l’espace culturel Borj Kallel à Sfax du 20 au 22 mai 2022, le ministre a indiqué que “l’extension de la superficie consacrée à la culture des amandes vise à augmenter la capacité de production à 60 mille tonnes annuellement, après la régression de cette culture au cours des dernières années à cause de la sécheresse”.

Il a souligné que ” le soutien de son département à cette manifestation culturelle et économique qui contribue à la valorisation du patrimoine régional “.

Selon lui, ” ce festival permet de promouvoir les différentes variétés d’amandes, de valoriser davantage leurs multiples utilisations tant dans la pâtisserie que dans les industries agroalimentaire et pharmaceutique, de développer toute la filière et d’insuffler une dynamique économique dans les régions concernées par cette production (Sfax et certaines régions du sud) “.

Il est à noter que le gouvernorat de Sfax est le premier producteur d’amandes à l’échelle nationale avec 30% de la production nationale. Après l’olivier, l’amandier est l’espèce fruitière qui occupe le plus de superficie à Sfax, soit environ 87 000 hectares, ce qui a valu à Sfax le surnom de “premier rang national en termes de production de pâtisseries traditionnelles”.

Les visiteurs du festival ont eu droit à des expositions artisanales, artistiques et commerciales durant le premier jour, ainsi qu’à un défilé d’habits traditionnels, le 21 mai. Le festival sera clôturé, demain dimanche, par un concours de pâtisserie traditionnelle à base d’amandes.

Le lieu du festival, Borj Kallel, est une résidence ancienne “Borj” du 19ème siècle, mise par son propriétaire actuel, maître Abdessalem Kallel à la disposition de trois associations , à savoir l’Association des Amis des Arts Plastiques, l’Association du Patrimoine et des Propriétaires des Anciennes Demeures et l’Association des Amis des Arts Musicaux pour un objectif culturel non lucratif.

La deuxième édition du Festival de l’Amandier est organisée en jumelage avec le festival des amandiers ” Tafraout ” du Maroc.