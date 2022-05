Un nouvel établissement ouvrira ses portes le 23 mai 2022 dans la zone des Berges du Lac 1 à Tunis.

Maia Hotel Suites est un appart-hôtel de catégorie supérieure se situant sur l’axe stratégique de la GP 9 (autoroute Tunis-La Marsa) à 15 minutes de l’aéroport Tunis-Carthage dans un quartier commercial et d’affaires particulièrement vivant avec des magasins, restaurants, salons de thé, parc d’attraction, etc.

Son nom s’inspire de l’une des Pléiades dans la mythologie grecque et également d’un astéroïde. « Maia est un nom plein de générosité et de douceur, synonyme également de réussite dans tout ce qui est entrepris », explique Chiraz Chebil, gérante de l’établissement.

Avec une capacité de 31 chambres et suites de différentes tailles et toutes décorées dans un style moderne avec une touche proprement tunisienne, Maia se présente comme un hôtel à taille humaine avec un service attentionné et personnalisé.

Plusieurs catégories de chambres sont proposées permettant des logements individuels, à deux ou en famille, notamment grâce aux 12 suites de types Junior, Executive ou Premium. Elles sont équipées des commodités d’usage, à commencer par une kitchenette dotée d’une plaque de cuisson entre autres…

« Notre emplacement stratégique dans l’un des quartiers d’affaires les plus modernes et les plus dynamiques implique des besoins en termes de réunion de petites tailles, et nous mettrons à la disposition de ceux qui le souhaitent des salles totalement équipées avec les prestations adéquates », souligne pour sa part Khaled Karoui, directeur général de l’hôtel.

L’établissement fonctionnera selon la formule de logement et petit-déjeuner (bed & breakfast), servi au restaurant d’une capacité de 50 places, aux côtés d’un café-drugstore « The Corner »…