PME touristiques, ce programme de l’OMT peut être utile pour vous !

L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) vient de donner le coup d’envoi du « programme des futurs numériques », destiné à accélérer l’adoption des nouvelles technologies par les entreprises touristiques.

Cette initiative, conçue en collaboration avec Mastercard, cible les petites et moyennes entreprises (PME), lesquelles représentent 80% de toutes les entreprises du secteur. L’OMT compte atteindre 1 million de PME touristiques sur l’ensemble de la durée du programme. Il s’agit de les doter des compétences fondamentales et des connaissances voulues pour mettre à profit la puissance des technologies nouvelles et émergentes.

Pour le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, « les petites entreprises sont l’épine dorsale du tourisme. Le programme des futurs numériques va les aider à se relever des impacts de la pandémie et faire progresser le secteur, propulsé par l’innovation et les nouvelles technologies ».

Afin de fournir aux PME des orientations et des outils sur-mesure, le programme utilise un instrument de diagnostic de l’état de préparation numérique permettant une évaluation comparative des PME dans les cinq grands volets du numérique : connectivité, expansion de l’activité, commerce électronique, mégadonnées (big data) et analytique, et paiements et sécurité.

Quelque 200 participants ont assisté au lancement à la IE Tower de Madrid, parmi lesquels les ambassadeurs auprès de l’Espagne d’États membres de l’OMT, des organismes d’investissement et de promotion mais également plusieurs PME.