La Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT) annonce lance un appel à candidatures pour la 3ème édition du “Trophée de la Femme Manager de l’Année en Tunisie” TFMA 2022.

Le TFMA est une initiative lancée en 2018 par la CONECT et qui “a pour vocation de promouvoir le leadership économique au féminin, de mettre en lumière des parcours d’exception et de servir de modèles aux jeunes générations”.

L’appel à candidatures pour l’édition TFMA 2022 couronnera 3 femmes qui ont fait l’exception durant leurs parcours, dans les entreprises privées comme dans les administrations et les organisations, et de souligner la contribution déterminante de ces femmes managers dans l’évolution et la modernisation de la Tunisie.

Trois catégories de trophée sont décernées à chaque édition, à savoir:

– le trophée femme manager du secteur public attribué à une femme tunisienne dirigeant une entreprise publique ou un cadre supérieur dans une administration tunisienne;

– le trophée femme manager du secteur privé, attribué à une femme tunisienne dirigeant une entreprise tunisienne ou étrangère installée en Tunisie;

– le trophée femme manager leader ONG/Association attribué à une femme tunisienne présidant / dirigeant une association/ONG nationale, ONG internationale ou une organisation nationale (société civile et/ou organisations professionnelles).

La date limite de dépôt de candidature est fixée pour le mercredi 25 mai 2022.