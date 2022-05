La Tunisie accueille, du 21 mai au 4 juin 2022, pour la deuxième année consécutive l’exercice naval multilatéral “Phoenix Express 2022” dans sa 17e édition.

Selon un communiqué du ministère de la Défense publié jeudi 19 courant, treize pays de l’Afrique du Nord, de l’Europe et des Etats-Unis d’Amérique participent à cet exercice naval représentés par des unités maritimes et aériennes, des commandos Marine, des formateurs et des observateurs.

Y participent également plusieurs organismes internationaux à l’instar de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime et l’Agence européenne de contrôle des pêches.

Cet exercice naval vise à renforcer la coopération et la coordination entre les forces marines participantes et à garantir la sécurité maritime et la stabilité en Méditerranée, souligne le communiqué. Il vise également le renforcement de leurs capacités opérationnelles dans la lutte contre les activités maritimes illégales notamment en matière de terrorisme maritime, de trafic d’armes et de drogues, ajoute la même source.