Tunisie – Union africaine : Le ministre de l’Emploi rencontre une délégation du NEPAD

Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Nasreddine Nsibi, s’est entretenu, vendredi 13 mai 2022 à Tunis, avec une délégation de l’Agence du Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD) de l’Union africaine.

L’entretien a porté sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des composantes des projets financés dans le cadre du programme Skills Initiative For Africa “SIFA”, au profit de 8 pays africains, dont la Tunisie, et les moyens d’accélérer leur réalisation, selon le calendrier établi.

Ce programme, financé par l’Allemagne, propose trois lignes de financement au profit des différents projets mis en œuvre dans ce cadre.

C’est ainsi que l’Agence tunisienne de la formation professionnelle (ATFP) a bénéficié de la ligne de financement pour la création d’une plateforme électronique au centre sectoriel de formation en maintenance industrielle à Bach Hamba, dans le gouvernorat de Sfax, dans le but de former 160 stagiaires sur une durée de deux ans, à raison de 80 stagiaires par an dans le domaine de la maintenance industrielle, après préparation des espaces de formation.

Le programme, qui continuera d’être mis en œuvre jusqu’en 2024, vise à soutenir l’emploi des jeunes sur le continent africain en leur donnant les compétences nécessaires et les aptitudes adaptées aux besoins du marché du travail tout en contribuant à améliorer la qualité de la formation et suivre le rythme des évolutions technologiques et de la numérisation dans les secteurs prioritaires du continent africain.

Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle a souligné au cours de cette rencontre que la stratégie de travail du ministère dans le domaine de l’emploi et de la formation professionnelle repose principalement sur la mise en place d’une gouvernance, le suivi et l’évaluation des différents programmes conjoints avec divers partenaires internationaux et une coordination étroite des efforts dans l’intérêt du secteur.