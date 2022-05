Suite à la publication sur un site Internet de l’article sur la relation entre The Coca-Cola Cie et le Groupe Castel, la S.F.B.T. informe l’ensemble de ses actionnaires qu’elle n’est pas concernée par cette rupture, le contrat d’embouteillage étant signé directement entre la S.F.B.T. et The Coca-Cola Cie.

L’accord entre la S.F.B.T. et The Coca-Cola Cie dure depuis plus de 70 ans et est bien antérieur à l’entrée du Groupe Castel dans le capital de la S.F.B.T.

La S.F.B.T. vient de renouveler son contrat de concession

La relation The Coca-Cola Cie / S.F.B.T. constitue pour les deux parties une “success story” et les discussions actuelles portent sur le développement du business avec The Coca-Cola Cie pour l’étendre à de nouveaux produits.