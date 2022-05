L’Etat n’a aucune intention de privatiser les établissements publics à caractère stratégique en raison de leur rôle dans la réalisation des politiques, économique et sociale, a souligné samedi, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden.

A l’ouverture de la cérémonie de célébration de la fête du travail, Bouden a précisé que la réforme de ces établissements est devenue une nécessité avec la mise en place de programme de restructuration et d’un cadre juridique efficace notamment en matière de compétitivité.

Une liste des établissements opérants dans des secteurs stratégiques sera dressée avec une mise en place de critères d’une nouvelle gestion se basant sur la transparence.

La prochaine étape sera celle des réformes profondes avec l’élaboration d’un projet de réforme global traçant les grandes lignes d’un pacte social protégeant les catégories vulnérables, et permettant de créer une richesse.

Parmi ces réformes figurent notamment l’amélioration du climat de travail en offrant plus d’opportunité à l’initiative, la créativité et l’innovation, a indiqué Bouden. Il s’agit également de la promotion du secteur public à travers la réforme de l’administration, a encore dit Bouden, affirmant que la révision de la grille des salaires sera effectuée selon le budget de l’Etat et la dette publique.

Le programme de réformes vise également la mise en valeur du rôle social de l’Etat en faveur des tunisiens notamment face aux crises enregistrées et ce à travers des approches permettant une répartition juste de la subvention de l’Etat et la lutte contre la spéculation et la contrebande, ainsi que la promotion de la qualité de l’enseignement et de la formation tout en accordant plus d’importance au secteur de la santé.

Bouden a appelé à cette occasion les tunisiens à appuyer ce projet national “programme de réforme” soulignant le souci de garantir la concertation avec les différents partenaires sociaux pour le réaliser et assurer un suivi et une évaluation.