L’Ecole du Tourisme à Monastir abrite, les 11 et 12 mai courant, le Salon régional de l’emploi dans le secteur touristique, avec la participation de près de 1000 demandeurs d’emploi dans différentes spécialisations au niveau des gouvernorats de Monastir et de Mahdia, a indiqué, vendredi à l’Agence TAP, le directeur régional de la formation professionnelle et de l’emploi Adel Khlifi.

Selon les organisateurs, 24 unités hôtelières du gouvernorat de Monastir et 11 autres unités du gouvernorat de Mahdia participeront au Salon, et dont les représentants vont effectuer des entretiens avec les demandeurs d’emploi lors de cet événement.

Les demandeurs d’emploi dans le secteur touristique, de différents niveaux d’études, bénéficieront par la suite d’une formation rapide et gratuite, avant d’être sélectionnés par les employeurs, a fait savoir Khlifi.

Les spécialisations requises concernent notamment l’hébergement, l’accueil, la supervision générale, le nettoyage, la restauration, la plomberie et climatisation, la menuiserie, l’électricité, le jardinage et l’entretien des piscines, la comptabilité, la surveillance, le gardiennage, le contrôle qualité, l’hygiène, l’animation (danse, musique, programmes pour enfants,..), a indiqué le chef du bureau de l’emploi à Monastir, Mohamed Kabouj.