Le 17 mars 2022, la compagnie TotalEnergies a nommé Mutaz NAZZAL en tant que nouveau directeur général de TotalEnergies Marketing Tunisie. Il succède ainsi à Abdesslam RHNIMI lequel est appelé à de nouvelles fonctions au sein de la compagnie TotalEnergies.

Titulaire d’une maîtrise en sciences et génie mécanique et aérospatiale de l’Université du Missouri à Kansas City aux Etats-Unis, et ayant obtenu le Prix de l’Excellence des diplômés, Mutaz NAZZA est de nationalité jordanienne.

Il a débuté sa carrière aux Etats-Unis en tant qu’assistant d’enseignement et de recherche au sein du département de génie mécanique et aérospatial de l’Université du Missouri.

Après une expérience riche à l’international sur les continents asiatique, africain et américain, notamment en Arabie Saoudite, aux Etats-Unis et en Jordanie, où il intègre la compagnie TotalEnergies en 2008 en tant que directeur des opérations chargé de l’ingénierie, la logistique, la maintenance, le Supply et le HSE, sa carrière se poursuit au sein de la compagnie en tant que responsable du développement réseau Afrique-Moyen-Orient au sein de la branche Marketing et Services à Paris ; puis en tant que directeur commercial et marketing de TotalEnergies en Zambie. Il est nommé directeur commercial à TotalEnergies en Jordanie. Ensuite, il devient responsable des activités de développement commercial, immobilier, de maintenance et d’ingénierie au sein de TotalEnergies Aramco en Arabie Saoudite.

Mutaz NAZZAL est directeur général de TotalEnergies Marketing Tunisie et Country Chair Tunisie depuis le 17 mars 2022

A propos de TotalEnergies Marketing Tunisie

Filiale de la compagnie TotalEnergies, TotalEnergies Tunisie, compte près de 300 collaborateurs et génère plus de 4 000 emplois indirects ; ses activités sont réparties sur 8 sites industriels et sur près de 160 stations-service dédiées à la distribution de carburants et 50 centres QUARTZCMD. TotalEnergies en Tunisie a investi près de 100 millions de dinars sur les trois dernières années.

À propos de la branche Marketing & Services de TotalEnergies

La branche Marketing & Services de TotalEnergies propose à ses clients, professionnels et particuliers, une large gamme de produits et services multi-énergies – produits pétroliers, biocarburants, recharge pour véhicules électriques et services associés, gaz pour le transport routier et maritime – afin de les accompagner dans leur mobilité et la réduction de leur empreinte carbone.

Nous accueillons chaque jour plus de 8 millions de clients dans nos quelque 16 000 stations-service à travers le monde.

Quatrième acteur mondial du secteur des lubrifiants, nous élaborons et commercialisons des produits de haute performance pour l’automobile, l’industrie et la marine. Et pour toujours mieux répondre aux besoins de nos clients B2B, nous nous appuyons sur nos forces de vente, notre réseau logistique mondial et la diversité de notre offre.

Présents dans 107 pays, nos 31 000 collaborateurs et collaboratrices se mobilisent partout au plus près de l’ensemble de nos clients.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105 000 collaborateurs s’engagent pour une énergie toujours plus abordable, propre, fiable et accessible au plus grand nombre.

Présent dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.