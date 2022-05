L’encours de l’intervention de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) sur le marché monétaire pour injecter des liquidités aux banques s’est inscrit en légère hausse de 3,6% (224,1 MD). Il s’est établi à 6534,1 MD, à la fin de l’exercice 2021, contre 6310 MD, un an plus tôt, ce qui reflète une légère augmentation des besoins des banques en liquidité, selon les états financiers de la BCT pour l’exercice 2021.

Ces interventions ont essentiellement pris la forme d’appels d’offres à 7 jours, qui ont constitué 79,6% de l’encours global desdites interventions à fin 2021 et dont le montant s’est établi à 5200 MD, à fin 2021, contre 3600 MD, un an auparavant, soit une progression de 1600 MD ou de 44,4%.

Cette tendance a également été favorisée par le recours des banques, de plus en plus, aux refinancements à un mois dont l’encours est passé de 557 MD à fin 2020 à 939 MD à fin 2021, soit une hausse de 382 MD ou de 68,6%, d’après la même source.

Cet instrument a été instauré par la BCT, en avril 2020, dans le but de soutenir les banques et les établissements financiers dans leurs efforts pour parer aux retombées de la pandémie de la COVID-19.

Il est à noter qu’en termes de moyennes annuelles, l’encours des opérations de refinancement à plus long terme d’une durée d’un mois et des facilités de prêts à 24 heures, se sont accrus de 699,8 MD et de 142 MD, en grimpant d’une année à l’autre, de 163,2 MD à 863 MD et de 464,1 MD à 606,1 MD, respectivement.

Par ailleurs, l’enveloppe moyenne des opérations de swaps de change s’est établie à 452,3 MD à la clôture de l’exercice en cours contre 192,3 MD un an auparavant, soit une hausse de 260 MD.

Il est à signaler que le refinancement des banques se fait en contrepartie de présentation de collatéraux sous forme de bons du Trésor ou de créances courantes s’élevant respectivement, à fin décembre 2021, à 1983,1 MD et 4155,9 MD.