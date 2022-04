L’OMT lance la deuxième édition de son concours mondial le plus prestigieux sous le nom “Awake Tourism Challenge”. Le concours permettra de repérer des innovateurs ayant des idées de solutions aux six défis différents proposés et contribuant à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD).

Pour l’édition 2022, l’OMT se concentre sur des domaines spécifiques, susceptibles d’appuyer la reprise du secteur du tourisme grâce à l’innovation de rupture et tout spécialement dignes d’intérêt en ce moment, à savoir :

Participation de la collectivité : 80 % des personnes en situation d’extrême pauvreté vivent dans des collectivités rurales et, par ailleurs, le tourisme interne, le tourisme rural et l’écotourisme s’imposent comme les choix de voyage les plus populaires.

80 % des personnes en situation d’extrême pauvreté vivent dans des collectivités rurales et, par ailleurs, le tourisme interne, le tourisme rural et l’écotourisme s’imposent comme les choix de voyage les plus populaires. Économie verte, économie bleue : Le tourisme peut offrir des débouchés économiques et protéger en même temps les écosystèmes naturels.

Le tourisme peut offrir des débouchés économiques et protéger en même temps les écosystèmes naturels. Création de capital écologique et durable : Un capital durable peut permettre d’optimiser l’utilisation des ressources, réduire les émissions de gaz à effet de serre et conférer un avantage concurrentiel aux entreprises.

Un capital durable peut permettre d’optimiser l’utilisation des ressources, réduire les émissions de gaz à effet de serre et conférer un avantage concurrentiel aux entreprises. Une technologie touristique qui sert l’intérêt général : Les progrès de la technologie ont révolutionné le secteur, surtout depuis l’irruption de la pandémie. Intelligence artificielle, crypto, chaîne de blocs, métavers, jetons non fongibles sont bienvenus dans cette catégorie.

Les progrès de la technologie ont révolutionné le secteur, surtout depuis l’irruption de la pandémie. Intelligence artificielle, crypto, chaîne de blocs, métavers, jetons non fongibles sont bienvenus dans cette catégorie. Éducation dans le tourisme : Le tourisme représente 10 % des emplois dans le monde, mais on a besoin de données actualisées et de nouveaux outils pour l’éducation et l’acquisition de compétences.

: Le tourisme représente 10 % des emplois dans le monde, mais on a besoin de données actualisées et de nouveaux outils pour l’éducation et l’acquisition de compétences. Autonomisation des femmes : On trouve une plus forte concentration de femmes dans les emplois les moins bien rémunérés et les moins valorisés du secteur. Les start-up attentives aux questions de genre peuvent faire beaucoup pour l’égalité.

The return of tourism is a chance to awaken its potential to transform lives

Organisé en collaboration avec Wakalua, premier pôle mondial d’innovation en tourisme, avec la technologie d’Ávoris, le concours bénéficie aussi du soutien d’un certain nombre de partenaires importants, parmi lesquels le centre d’innovation SPARK de Les Roches, du groupe Sommet Education, et Ankh Impact Ventures (AIV), plateforme d’investissement en capital-risque à impact, soucieuse d’égalité raciale et de genre.

Le concours reçoit aussi un solide soutien d’acteurs publics et privés, comme Qatar Airways et Qatar Tourism, Singapore Tourism Board, KPMG, MasterCard, Amadeus, IE University, Telefonica, Wayra, ClarkeModet, The FarCo, BBVA, MentorDay, Finnova, Google for Startups, The Valley Digital Business School, Future Food Institute et la Banque interaméricaine de développement, tous mobilisés.

Le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a déclaré : « Le retour du tourisme est une chance à saisir d’exploiter sa capacité de transformer des vies. L’OMT invite les start-up du monde entier à présenter leurs idées pour relever les plus grands défis que rencontre notre secteur aujourd’hui et ériger le tourisme en fer de lance des objectifs de développement durable ».

Les start-up sont invitées à participer à condition de remplir les conditions ci-dessous :

Se présenter à 1 des 6 défis

Viser 1 ODD ou plusieurs

Être, par nature, innovantes et porteuses de solutions à valeur ajoutée

Rechercher la durabilité

Être extensibles – potentiel d’expansion à l’international et potentiel d’application dans des grands groupes et des destinations (pays, régions)

Être des start-up en phase d’amorçage ou de série A

Avoir testé un pilote et posséder un plan d’exploitation (business plan)

Avoir bénéficié auparavant d’une accélération

Disposer d’une équipe à temps complet déjà en place.

Les 12 start-up les plus innovantes (2 pour chacun des défis) recevront un soutien pour leur passage à échelle. L’OMT présentera les idées les plus brillantes à ses États membres, à ses Membres affiliés et à des investisseurs, offrant ainsi des possibilités inédites de mise en relation.

Les avantages supplémentaires comprennent un créneau pour faire un « pitch » lors de la Journée des démos de l’OMT et l’accès à un appui technologique et au réseau d’innovation de l’OMT. Il y a aussi un programme de mentorat soigneusement conçu incluant à la fois des séances individuelles et de groupe axées sur des sujets clé comme la propriété intellectuelle, la durabilité dans le contexte de l’activité d’entreprise et le leadership, des possibilités de capital d’amorçage pour les fondatrices de start-up de la part d’ANKH Impact, et une incubation d’une durée de 3 mois au laboratoire d’innovation SPARK.

La période de dépôt des candidatures est ouverte actuellement et sera close le 31 juin 2022. Les start-up gagnantes seront annoncées en octobre. Pour en savoir plus et se porter candidat, voir la page Web UNWTO Awake Tourism Challenge.

Édition 2020 du concours mondial de l’OMT de start-up pour les ODD



L’édition 2020 a reçu le soutien de plus de 25 partenaires de l’ensemble de l’écosystème mondial de l’innovation et réuni plus de 10 000 participants de 150 pays. Les start-up lauréates ont pu rencontrer des ministres, grandes entreprises et investisseurs lors de l’événement de clôture à Madrid, nouant des liens en vue de possibles financements et projets pilotes.

Depuis 2018, les start-up arrivées en tête ont levé plus de 214 millions d’USD de financements grâce au réseau d’innovation de l’OMT.