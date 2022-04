Après avoir organisé le premier championnat tunisien Free Fire en décembre 2021, Tunisie Telecom continue d’innover pour satisfaire cette cible en croissance continue.

Et que le vrai gaming commence en Tunisie !

En Tunisie comme partout dans le monde, l’écosystème du gaming s’est développé au fil des années d’une simple niche d’innovation pour devenir une véritable industrie composée de nombreuses sociétés. Et l’esprit de “Esports“ s’est bien répandu dans la foulée.

En phase avec cette tendance, Tunisie Telecom lance donc la 1ère plateforme digitale de gaming en Tunisie baptisée «ESPORTS by TT» dont l’objectif est de regrouper les meilleurs jeux, les plus populaires et les plus téléchargés par les gamers, en l’occurrence League of Legends “LoL“ et teamfight tactics “tft“…

En clair, ESPORTS by TT vise à rassembler les gamers tunisiens sur une seule plateforme pour leur permettre de partager leurs expériences, accomplir des missions, participer à des ladders (échelles) et à des tournois, et monétiser au passage leur temps de jeu en cumulant des points qui peuvent être convertis par la suite en cadeaux, entre autres des accessoires de jeu aux devises numériques.

En toute transparence, tout gamer pourra suivre son classement et améliorer sans cesse son rendement pour monter en grade et atteindre le plus haut barreau de l’échelle.

ESPORTS by TT offre une navigation facile avec une connexion aisée et instantanée et une inscription très simple : il suffit d’accéder au portail https://esports.tn, saisir le numéro de téléphone et le mot de passe reçu par SMS ou bien composer directement le code USSD *520*1#.

Le prix de l’abonnement au service Esports by TT est de 0,5 DT/jour, avec 3 jours d’essai gratuit pour tout nouvel abonné.

Une fois inscrit, le gamer pourra activer son compte pour pouvoir découvrir les missions qui s’adaptent à son niveau de compétence et les ladders disponibles et commencer ainsi à jouer.

Avis aux sérieux gamers tunisiens : inscrivez-vous à ESPORTS by TT, détruisez des tours et remplissez vos objectifs pour atteindre le plus haut barreau de l’échelle!