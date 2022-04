La première édition du Festival de la Cité du Malouf maghrébin a pris fin le 18 avril 2022 en présence de représentants des autorités locales civiles et gouvernementales, notamment la ministre des Affaires culturelles, Hayet Guettat Guermazi, d’éminents acteurs de la scène artistique tunisienne, mais aussi une présence en force du public.

L’ensemble des spectateurs étaient présents pour une seule unique raison : l’amour de l’art du Malouf, interprété par Zied Gharsa au Théâtre de l’Opéra de la Cité de la culture dans le cadre de la série d’événements ” Ramadan à la Cité 2022 “. L’artiste versatile à la voix chaude, Zied Gharsa, a présenté un répertoire musical riche et varié en interprétant un récital Malouf de haute volée.

Avant le début de la représentation, fixé devant la scène, le public composé de jeunes et de moins jeunes, attendait avec impatience le début du spectacle et, plus particulièrement, l’arrivée de Zied Gharsa.

L’audience enchaînait les applaudissements dans l’attente du concert.

Certains chuchotaient que l’un des plus grands porteurs de l’empreinte du Malouf, Zied Gharsa, n’était toujours pas arrivé, ou encore que le spectacle était imminent. La salle, comble bien avant le début de la représentation, regroupait des spectateurs habillés de manière traditionnelle ou encore contemporaine, mais venus sous leur meilleur jour pour célébrer leur identité arabo-andalouse.

Lorsque la longue attente toucha à sa fin, le public était déjà gagné par un sentiment de surexcitation. Les lumières de la salle se tamisèrent par la suite, laissant l’assistance acclamer fortement et joyeusement le coup d’envoi de la clôture de la première édition du Festival de la Cité du Malouf maghrébin.

Quand la scène s’est illuminée et que les premières notes de musique se sont fait entendre, le calme a été retrouvé pour laisser libre cours à une émotion extraordinaire, invisible mais palpable.

Le Malouf a encore une fois montré son infinité. L’art authentique, produit sur la scène du Théâtre de l’Opéra, a su fasciner le patrimoine maghrébin multinational. Il va sans dire que le Festival de la Cité du Malouf maghrébin témoigne du renforcement des liens d’amitié entre les communautés et de la pérennité du dialogue, de la tolérance mais également du rapprochement des cultures et des ethnies du Maghreb. C’est le message délivré au public présent à l’ultime soirée de la première édition du Festival, clôturée en apothéose.