La Cité des sciences à Tunis (CST), en partenariat avec l’Association tunisienne des études soufies ” Safa “, organise une soirée Ramadan sur le soufisme en Tunisie, le samedi 23 avril 2022 à partir de 20h30.

Le programme de la soirée comprend plusieurs interventions scientifiques assurées par un groupe de spécialistes et de chercheurs en sciences humaines et sociales, au cours desquelles ils mettent en évidence les traits les mouvements soufis les plus célèbres du monde arabe, en particulier en Tunisie.

Le débat sera animé par le professeur Tawfiq Ben Ameur, spécialiste dans le domaine des études soufies. La partie musicale sera assurée par le groupe de chant soufi de Sidi Bou Saïd.

Le Professeur Riadh Ben Rejab, Professeur de psychologie à l’Université tunisienne et membre de l’Association psychanalytique de Paris, présentera une intervention intitulée “La spiritualité est un élément d’équilibre psychologique”.