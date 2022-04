Véritable oxygène pour la production artistique dans le pays, le mois de Ramadan ramène son lot d’événements destinés au grand public. Sur fond de nostalgie et de célébration, l’Orchestre Symphonique Tunisien (OST) célèbre le mois saint en invitant son public, ce mercredi 06 avril, à un concert autour des génériques de feuilletons tunisiens incontournables diffusés lors du mois de ramadan.

Placée sous le signe de la fête et de la tolérance, la célébration aura lieu au Théâtre de l’Opéra la Cité de la culture Chedli Klibi à 22H00.

Par souci d’enrichir la dimension artistique véhiculée par les séries ramadanesques, l’Orchestre Symphonique Tunisien propose aux spectateurs un voyage au cœur des bandes-originales emblématiques d’une pléthore de feuilletons incontournables.

Une quarantaine de musiciens et choristes de ce prestigieux orchestre permettront à l’assistance de revivre des moments nostalgiques inoubliables, sous la direction du talentueux Racem Dammak.

L’événement est organisé avec la participation de l’Orchestre National Tunisien, de la Chorale Nationale et de la chorale d’enfants de Sidi Sami.

Les génériques qui seront repris sont ceux des feuilletons ” Douar “, ” Khotab al beb “, ” Choufli hal ” ou encore ” Hsebet w Akabet ” jusqu’à ” Awled el Ghoul ” ou ” Foundou “.

A cela s’ajoutera une sélection des bandes originales des séries ramadanesques les plus connues, réarrangées par Racem Dammak et interprétées par le rappeur Janjoun, mais également par Ahmed Rebai, Mohamed Ali Chebil et Nejet Ounis.

Le concert consacre ainsi les bandes originales des séries télé ramadanesques d’hier et d’aujourd’hui pour le bonheur des fans éclairés du petit écran.

La célébration sort des sentiers battus en mettant en exergue les vrais contributeurs à la joie et aux souvenirs ramadanesques, à savoir les compositeurs à l’origine des génériques cultes, que l’on reconnait à la première seconde.

Les tarifs varient entre 25 et 30 dinars et les billets sont disponibles sur internet à travers ce lien : https://cutt.ly/fDLJ2nE mais également sur place.

Fondé en 1969, l’Orchestre Symphonique Tunisien fut la première formation symphonique créée sous l’égide du Ministère des Affaires Culturelles en Tunisie. Ces 50 ans d’histoire, de labeur et de défis ont fait de cet orchestre une pépinière de production, de collaboration et de formation musicale.

En 2017, l’Orchestre Symphonique Tunisien s’est enrichi grâce à la contribution de la mezzo soprane tuniso-russe Emira Dakhlia de son premier Chœur amateur.

Désormais rattaché au Théâtre de l’Opéra de la Cité de la Culture, avec Mohamed Bouslama comme nouveau directeur artistique, l’Orchestre Symphonique Tunisien prend un nouvel élan d’excellence.

Réunissant à la fois une élite de musiciens locaux et d’autres issus de la diaspora tunisienne à l’étranger, l’OST s’est lancé en collaboration avec des partenaires internationaux de renom dans l’exploration du grand répertoire de la musique classique et des œuvres modernes. Chaque concert est devenu une expérience humaine, musicale et artistique singulière.

Toujours conscient de son rôle culturel et social, et soucieux d’assurer la continuité de son activité, la nouvelle direction de l’Orchestre Symphonique Tunisien a lancé un projet de formation orchestrale pour jeunes musiciens ainsi nommé ” l’Académie de l’Orchestre symphonique Tunisien ” sous la direction de Fadi Ben Othman.