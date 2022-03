Le ministre tunisien des Affaires sociales, Malek Ezzahi, et le ministre du Travail, de l’Emploi, des Anciens combattants et des Affaires sociales de la Serbie, Daria Kisec, ont signé une convention en matière de sécurité sociale et ses mesures d’application administrative. C’était à l’occasion d’une visite de travail à Belgrade, lundi 28 mars 2022.

La signature de cette convention est le fruit de nombreuses négociations entre les experts des deux pays ayant débuté en mars 2019 à Belgrade et s’est poursuivie de manière virtuelle pendant la pandémie de COVID-19, lit-on dans un communiqué du ministère des Affaires sociales.

La convention tuniso-serbe de sécurité sociale repose sur le principe de l’égalité de traitement entre les citoyens des deux pays et la préservation des droits acquis au titre des périodes d’activité légale dans les deux pays, ainsi que le transfert des prestations et des pensions.

Elle s’applique aux travailleurs salariés et non salariés dans les secteurs public et privé, ainsi qu’aux travailleurs qui ont perdu leur emploi pour des raisons économiques ou techniques.

Cette convention permet également aux citoyens des deux pays de bénéficier des prestations d’assurance sociale, d’accidents de travail et des maladies professionnelles, en plus des pensions de vieillesse, d’invalidité et des prestations de sécurité sociale dans le secteur public.

Elle s’inscrit dans une démarche visant à renforcer l’équilibre des accords bilatéraux dans le domaine de la sécurité sociale conclus par la Tunisie avec les pays de résidence afin de protéger les droits des travailleurs migrants et de leur assurer une couverture sociale appropriée, ainsi qu’aux membres de leur familles.

Au total 23 conventions ont été signées dont 19 sont entrées en vigueur, tandis que 4 conventions sont en phase de finalisation des négociations ou de signature, selon le même communiqué.