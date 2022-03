Les familles des martyrs et des blessés de la Révolution, qui observent un sit-in depuis deux semaines au siège de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme, ont appelé le président de la République à accélérer l’activation du décret n°97 relatif aux procédures accompagnant la publication de la liste définitive des martyrs et des blessés de la Révolution après modification.

Il s’agit, ont-elles insisté lors d’une conférence de presse tenue vendredi 25 mars 2022, au siège de la Ligue, de leur permettre de recevoir leur dû, de juger les responsables de ces crimes et de fixer un calendrier à cet effet.

Le décret n° 2011-97 du 24 octobre 2011 relatif à l’indemnisation des martyrs et blessés de la Révolution de la liberté et de la dignité (17 décembre 2010 – 14 janvier 2011) fixe dans ses articles 6 à 10 les aspects liés aux droits et aux dédommagements.

Moslem Kasdallah, blessé de la Révolution, a dénoncé un “manque de volonté politique de résoudre ce dossier, qui a été exploité par divers gouvernements successifs, présidents et formations politiques, comme carte gagnante à chaque échéance électorale”.

Il a appelé la responsable du dossier à la présidence du gouvernement à “prendre en considération leur situation médico-sanitaire, sociale et psychologique pour clore ce dossier et garantir leur droit constitutionnel à une vie digne”.

Akram Labiadh, blessé de la Révolution, indique que “certains d’entre nous sont morts sans avoir rien reçu, d’autres se sont suicidés par désespoir de recouvrer leurs droits et voir les criminels jugés. Nous affrontons toutes les formes d’humiliation et d’obstacles dans chaque intervention médicale nécessaire aux blessés de la révolution, et nous sommes contraints à chaque fois de contacter le palais présidentiel pour pouvoir obtenir ce droit qui nous est garanti par la Constitution et la loi”.

Le secrétaire général de la LTDH, Béchir Laabidi, a déclaré que la Ligue a pris ce groupe sous son aile, ” partant de la conviction de l’importance de leur dossier et de leur rôle dans la réalisation des acquis de la Révolution, dont en premier lieu la liberté d’expression. ”

Il a accusé le pouvoir politique de négliger ce dossier “qui ne fait pas partie de ses priorités”, ajoutant que “depuis la Révolution, ce dossier a été exploité à des fins de propagande électorale puis abandonné une fois l’objectif politique atteint”.

La liste définitive des martyrs et blessés de la Révolution a été publiée sur le Journal officiel de la République tunisienne le 19 mars 2021, mais le décret relatif à leur indemnisation n’a toujours pas été activé.