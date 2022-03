Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées a annoncé aujourd’hui avoir prolongé les délais d’appel à la signature d’un accord de partenariat avec une association pour la gestion des centres de conseil et d’orientation familiale à Béja et à la cité Ettadhamen et ce, dans le cadre du financement public des associations.

Les associations ou réseaux d’associations actifs dans le domaine de la prise en charge et de l’encadrement social, juridique, psychologique et sanitaire ayant une expérience dans le domaine familial et dans la gestion des établissements, peuvent retirer le cahier des charges et ses annexes soit directement au siège du ministère ou au siège du commissariat régional de la femme et de la famille, que ce soit à Beja ou à la Cité Ettadhamen ou en ligne via la page officielle du Ministère.

Les candidatures seront envoyées au nom du Ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes Agées dans une enveloppe cachetée portant la mention “ne pas ouvrir, appel à un accord de partenariat relatif à la gestion du Centre de Conseil et d’Orientation Familiale” à Béja ou la cité Ettadhamen dans le cadre du financement public des associations.

Les dossiers de candidature sont adressés par courrier recommandé (avec accusé de réception) ou courrier express, ou directement déposés au Bureau d’ordre à l’adresse du Ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées (2 Avenue de la Capitale d’Alger 1002 Tunis).

La date limite de réception des dossiers de candidature a été fixée au 8 avril prochain à 11h, en tenant compte du cachet du bureau d’ordre et du cachet du timbre-poste pour les candidatures reçues par courrier recommandé avec accusé de réception.