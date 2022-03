La ville de Tozeur abrite les Septièmes olympiades nationales de géographie avec la participation de 25 élèves inscrits en troisième et quatrième du secondaire venus de plusieurs régions du pays.

L’épreuve nationale, qui se déroule à Tozeur du 20 au 22 mars 2022, est une étape de préparation aux Olympiades internationales qui seront organisées à la capitale française Paris au mois de juillet 2022.

En marge de cet événement, Khaled Abaza, maître de conférences à la Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis et président de l’Association des géographes tunisiens (AGT), indique que l’Olympiade s’ouvre à la géographie scolaire dans le but de diffuser davantage la culture géographique au sein de la société.

La compétition comprend une série d’épreuves écrites et empiriques dont une visite à l’oasis de Tozeur pour une meilleure connaissance de l’écosystème oasien. A la fin de ces épreuves, le jury fera sélection des meilleurs rendus et choisira les quatre premiers lauréats pour représenter l’équipe tunisienne aux Olympiades internationales.