Des avenants à des conventions entre les ministères de l’Emploi et de l’Equipement et la Banque tunisienne de solidarité ont été signés, vendredi 18 mars 2022, dans le cadre de l’appui à l’initiative privée et aux nouveaux projets lancés par de jeunes entrepreneurs qui ont obtenu des crédits dans le cadre du programme ” nouvelle génération d’entrepreneurs ” notamment après la pandémie de Covid-19.

Selon un communiqué, le ministre de l’Emploi, Nasreddine Nsibi, a signé un avenant à une convention tripartite avec son homologue de l’Equipement, Sarah Zaafrani Zenzri, et le directeur général de la BTS, Khelifa Sboui, ainsi que quatre avenants à des conventions bilatérales avec la BTS.

Ces avenants couvrent plusieurs domaines, notamment l’entretien courant des routes, des établissements éducatifs, des équipements et des réseaux informatiques des établissements éducatifs.