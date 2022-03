La municipalité de Sfax a reçu quatre projets de traitement et de valorisation des déchets dans la région qui ont été proposés par des entreprises et investisseurs tunisiens et étrangers.

Présentés lors d’une journée organisée jeudi 17 mars 2022 par l’association ” Sfax ville universitaire “, ces projets portent notamment sur la création d’unités de traitement et de valorisation des déchets en réponse à la crise des déchets qui perdure dans le gouvernorat depuis plus de six mois, en l’absence de toute solution pratique et durable.

Dans son mot d’ouverture prononcé à cette occasion, le Maire de Sfax, Mounir Elloumi, a exprimé sa satisfaction du “passage à des propositions réalistes” pour résoudre la crise des déchets dans la région, et qu’une équipe d’experts et d’universitaires évalueront ces propositions et se chargeront de la sélection du projet optimal.

Dans une deuxième phase, la municipalité de Sfax se chargera de soumettre le projet au ministère de l’Environnement afin de mobiliser les moyens financiers et logistiques pour sa mise en œuvre.

A rappeler que le gouvernorat de Sfax, où sont produites quotidiennement 650 tonnes de déchets, connaît depuis septembre dernier une crise d’ordures ménagères suite à la fermeture de la décharge d’El Guenna à Agareb.