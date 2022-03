Betacube, programme de Venture Building pour les startups et les entrepreneurs en Fintech et Mobility, annonce le lancement de la 2ème édition du programme de pré-incubation “Women in Fintech” en partenariat avec l’ambassade des Etats-Unis en Tunisie.

Ce programme a pour objectif de permettre aux entrepreneures tunisiennes porteuses de projets Fintech, de façonner leurs idées et de faire progresser leurs startups durant 6 semaines.

Grâce à Women in Fintech, les bénéficiaires pourront acquérir les connaissances et le soutien nécessaire pour concrétiser leurs idées de projets au niveau du prototype et bénéficier d’un mentoring.

Les candidates souhaitant participer à ce programme sont appelées à remplir un formulaire en ligne avant le 31 mars.

Sur près de 40 fintech labellisées Tunisie, nous en retrouvons 5 fondées ou co-fondées par des femmes.