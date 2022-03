L’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC) lance un appel à projets visant à développer des initiatives culturelles et patrimoniales innovantes dans les sites, monuments et musées qu’elle exploite.

L’AMVPPC présente un appel à projets, à sa première session qui s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle stratégie de valorisation du patrimoine matériel et immatériel tunisien.

L’objectif est de (dé)multiplier l’accès au Patrimoine dans une dynamique de démocratisation culturelle et de transmission des savoirs. Cette démarche vise à soutenir le rapprochement d’établissements patrimoniaux, de Startups et d’entreprises valorisant la culture et le patrimoine sous le label ” investir l’avenir “.

La date limite pour l’envoi des candidatures est fixée au 24 mars 2022 sachant qu’une séance d’information sur ce projet aura lieu le 16 mars sur le site archéologique d’Udhna.

Le formulaire de candidature et toutes les informations utiles sur les sites, musées et monuments à exploiter sont accessibles sur le lien suivant : https://docs.google.com/…/1FAIpQLScZnfZmBQAEKu…/viewform

Tout projet visant à valoriser le patrimoine culturel immatériel et immatériel et permettant une expérience personnalisée au visiteur est éligible à cet appel.

Un comité de sélection aura pour mission de choisir les projets innovants et les offres financières seront soumises après la décision finale du comité vers la fin du mois de mai prochain. La signature des contrats est prévue deux semaines plus tard, soit le 14 juin.