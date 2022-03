La Tunisie abritera, les 11 et 12 mars, le colloque international sur le ” Genre et changement climatique : une opportunité d’investissement et de renforcement de la résilience ” à la Cité des sciences de la capitale.

Le colloque est organisé en partenariat entre le Ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des séniors et ONU Femmes, avec le soutien de l’Organisation Internationale du Travail et des ambassades du Canada, de Finlande et de Suède en Tunisie, dans le cadre de la célébration de la Journée de la femme sous le slogan “L’égalité aujourd’hui pour un avenir durable”.

Le colloque vise à faciliter la mise en réseau entre les acteurs professionnels des institutions nationales, des agences de coopération, des organisations de la société civile et des autorités locales actives dans des domaines connexes, et à valoriser l’engagement des femmes et des jeunes sur les questions liées à la technologie, à l’égalité des sexes et au changement climatique, en plus de promouvoir la sensibilisation aux questions de genre, de développement durable, de technologie et d’environnement dans la région.

Trois (3) séances se tiendront au cours du colloque, portant sur le plan national genre et changement climatique, les expériences comparatives entre le sud et le nord en matière de genre et changement climatique, l’égalité au service de la technologie, l’égalité des chances et le changement climatique.

Au cours de la deuxième journée de cet événement international, la Cité des sciences connaîtra une variété de programmes d’animation et de sensibilisation ouverts au public, à partir de dix heures du matin, à travers la mise en place d’éco-villages pour présenter les produits féminins, les start-up, et des structures d’accompagnement dans ce domaine, en plus d’organiser des spectacles artistiques et sportifs à travers de nombreux espaces associatifs et clubs universitaires.