Les opérations de terrain relatives à la campagne de valorisation des peaux de moutons d’Aid Al-Idha 2022 sont confiées à la société civile à travers l’association ” Action Pour une Tunisie Propre ” (ACT’UP), en tant que représentante du collectif Zéro Déchets Tunisie.

A cet effet, un accord a été signé entre le Centre National du Cuir et de la Chaussure (CNCC) et ACT’UP, et ce, en application de la décision du conseil d’administration du centre datant du 28 octobre 2021.

Cependant, le centre se chargera de l’adoption du programme de travail annuel proposé dans le cadre de cette la campagne, tout en fixant le nombre de municipalités participantes et en déterminant les taux de collecte et de valorisation des peaux, a indiqué mardi, le CNCC.

Il s’est confié également, la tâche relative à l’identification de la liste des collecteurs de peaux et des propriétaires de tanneries participantes, l’évaluation des résultats enregistrés au cours de la campagne par rapport aux objectifs fixés et l’identification des principales difficultés rencontrées.

A noter le Collectif Zéro Déchet Tunisie a organisé en collaboration avec le CNCC, et 30 municipalités réparties sur 12 gouvernorats, à l’occasion de Aid Al-Idha, la 4ème édition de la Campagne Nationale de Valorisation des Peaux de Moutons 2021.

La campagne, qui avait pour objectifs de lutter contre la pollution due au rejet anarchique des peaux de moutons sacrifiés, consiste en la sensibilisation des citoyens, premiers maillons de la chaîne de valorisation des peaux de moutons et l’organisation de la collecte des peaux, outre la transformation des peaux collectées en cuir semi traité.