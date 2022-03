Le rôle de l’assurance et son importance dans les entreprises a été au cœur du débat du séminaire sur « l’assurance des établissements industriels et sociétés de services », organisé mercredi 2 mars 2022 à l’hôtel Bizerta Resort Congress & Spa à Bizerte.

Invité d’honneur de ce séminaire, Skander NAIJA, directeur général d’AMI Assurances, a insisté dans son intervention sur le rôle préventif que doit jouer l’assurance dans l’évaluation des risques des établissements, industriels en particulier.

Animant le séminaire, Amel DAOUD du cabinet GEPAR, et Fayçal HEDDA directeur central à l’AMI, ont étayé tous les aspects contractuels entre l’assurant et l’assuré.

Le débat a surtout porté sur la perception de l’assurance par l’assuré qu’il considère souvent comme une charge, sur la relation plutôt conflictuelle entre l’assurant et l’assuré, basée souvent sur un manque de communication.

Organisé par l’hôtel Bizerta Resort Congress & Spa, en partenariat avec AMI Assurances et la STB Bank, ce séminaire a réuni une cinquantaine de chefs d’entreprise et de responsables financiers et de ressources humaines de sociétés industrielles et de services du gouvernorat de Bizerte.