Le directeur régional du commerce à Sfax, Mohamed Jabeur Hriz, a affirmé, lors d’une séance de travail tenue au siège du gouvernorat et consacrée aux préparatifs du mois de Ramadan, que la cadence de production, de distribution et d’approvisionnement du marché en matières premières connaît un retour à la normale, après que tous les problèmes techniques et logistiques survenus à ce niveau ont été résolus.

S’agissant des préparatifs pour Ramadan, il a affirmé qu’ils ont démarré depuis des mois au milieu d’une situation économique et financière difficile et des taux d’inflation élevés à l’échelle mondiale.

Dans ce sens, il a souligné que 35 tonnes de riz ont été stockées, outre l’importation imminente de 7 mille tonnes d’huile végétale et l’acquisition de 27 mille tonnes d’huile végétale subventionnée au titre des mois de mars et avril.

Le responsable a également indiqué que des quantités de pommes de terre et d’œufs seront injectées dans les circuits de vente afin de régulariser la dynamique de l’offre et de la demande.

Il a ajouté par ailleurs que 14 équipes mixtes et pluridisciplinaires de contrôle économique ont été affectées afin de veiller à l’application de la loi à tous les contrevenants, appelant les consommateurs à la modération.