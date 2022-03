Un arrêté du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger fixant la composition et les attributions de la commission du contenu et des évènements relevant du Comité national d’organisation du 18e Sommet de la Francophonie à Djerba, est paru au dernier numéro du JORT du 28 février 2022.

Des décisions relatives à la création d’unités relevant du comité exécutif du Sommet ont été également publiées au JORT.

Rappelons que l’article 10 du décret présidentiel n° 65 du 31 janvier 2022 portant création du Comité national d’organisation du 18e Sommet de la Francophonie, prévu cette année à Djerba en Tunisie, prévoit la création d’une commission chargée du contenu, des évènements et du comité exécutif du Sommet.

Cette commission se charge de l’élaboration du document final du Sommet, de la fixation du programme des évènements parallèles et de la coordination avec le Comité de pilotage relevant de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).

Parmi les attributions de cette commission, la participation à l’élaboration des sujets et axes inscrits à l’ordre du jour du 18e Sommet de la Francophonie et la conception d’initiatives et de programmes d’action pour les soumettre aux travaux du Sommet.

La commission chargée du contenu et des évènements du Sommet contribuera également à la mise en place d’un mécanisme de suivi et d’exécution des décisions du 18e Sommet de la Francophonie et de l’évaluation de ses résultats.

Elle est appelée, en outre, à coordonner avec les différentes structures ministérielles et administratives et avec les composantes de la société civile et les organisations internationales dans le sens de l’élaboration du programme des activités parallèles qui auront lieu en marge du Sommet et le pilotage des préparatifs relatifs à l’organisation du Forum de la Francophonie et du Village de la Francophonie.

La commission est composée de deux unités en l’occurrence une unité sur les thèmes, programmes et documents du Sommet et une unité chargée des évènements parallèles.

Le dernier numéro du JORT publie aussi les décisions du ministre des Affaires étrangères, fixant la composition et les attributions de huit unités relevant du Comité exécutif du 18e Sommet de la Francophonie à Djerba. Il s’agit des unités suivantes: santé, information et communication, publicité et mobilisation des ressources humaines, sécurité, programmes culturels et tourisme, logistique, cérémonies et relations publiques et administration et finances.

Le décret présidentiel portant création du Comité national d’organisation du 18e Sommet de la Francophonie et fixant son organisation et ses modalités de travail a été publié au JORT du 2 février 2022.