Le gouvernorat de Kasserine a été choisi pour la réalisation d’un projet pilote dans le secteur de l’éducation solidaire qui sera mené par l’association pour la promotion de la coopération et de l’amitié entre la France et la Tunisie (Apcaft) en Tunisie, au Maroc et en Côte d’ivoire. C’est le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Séniors qui a fait cette annonce dans un communiqué publié mercredi 23 février 2022.

En effet, la ministre de la Famille, Amel Belhaj Moussa, s’est entretenue avec le président de cette association, Rayed Chaibi, sur le partenariat et la coopération entre son département et l’Apcaft dans le domaine de l’éducation solidaire selon une approche basée sur la participation de la société civile et les différentes structures publiques et locales.

Le président de l’association a précisé que ce projet pilote dans le domaine de l’éducation solidaire sera mené en Tunisie, au Maroc et en Côte d’ivoire, ajoutant que le gouvernorat de Kasserine abritera ce projet avec le soutien des structures sectorielles concernées par l’éducation solidaire.