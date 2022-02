La nouvelle HUAWEI WATCH GT 3 Collection Phases de Lune II se démarque de la concurrence. Cette nouvelle montre intelligente présente un design formidable intitulé « Collection Phases de Lune II ». Avec une batterie offrant une autonomie record de 14 jours, ce nouveau-né de la gamme des montres HUAWEI accompagne son utilisateur dans son parcours de suivi sanitaire et propose 100 modes d’entraînement, ainsi qu’une panoplie de fonctionnalités les plus pratiques. La montre peut être connectée à tous les appareils Huawei et autres appareils via Android et iOS.

Belle comme la lune, une montre haut de gamme

Avec un look à la fois premium et tendance, la nouvelle HUAWEI GT 3 Collection Phases de Lune II est un vrai chef d’œuvre artistique et technologique. Cette montre vous permet de vivre les différentes phases lunaires en temps réel (de la nouvelle lune à la pleine lune, en passant par les quarts de lune, et plus encore…).

Coté design, la montre présente des lignes esthétiques traditionnelles et modernes dans une harmonie parfaite. Préservant la forme classique arrondi, la montre est futuriste à plus d’un niveau avec des cornes minimalistes et un design soft. Les utilisateurs peuvent apporter leurs touches avec la possibilité de changer les bracelets.

Avec tant de fonctionnalités et d’avantages, la nouvelle HUAWEI WATCH GT 3 Collection Phases de Lune II créera l’évènement en Tunisie à travers un lancement imminent.