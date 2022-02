Kaïs Saïed s’entretient, à Bruxelles, avec le président du Conseil national libyen

Le président de la République Kaïs Saïed s’est entretenu avec le président du Conseil national libyen Mohamed el-Menfi, vendredi, à Bruxelles, en marge de leur participation au 6e Sommet Union européenne-Union africaine qui s’est tenu les 17 et 18 février courant.

L’entretien a été l’occasion de passer en revue les liens solides de fraternité et de coopération entre la Tunisie et la Libye, et de réaffirmer la volonté commune de les renforcer davantage dans l’intérêt des deux peuples frères, indique un communiqué de la présidence de la République.

Il a également permis de poursuivre les concertations et la coordination au sujet de diverses questions relatives aux relations bilatérales et à l’évolution de la situation dans la région.